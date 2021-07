Milan, la priorità è blindare i big: dopo Kessie anche Theo

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo del Milan nelle prossime settimane sarà quello di blindare i propri big: Kessie e Theo Hernandez

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo del Milan nelle prossime settimane sarà quello di blindare i propri giocatori più rappresentativi per non correre il rischio di vivere un altro caso Donnarumma e Calhanoglu. In attesa di rinnovare il contratto di Kessie, in scadenza nel 2022, la dirigenza del Diavolo vuole muoversi precauzionalmente anche per Theo Hernandez (scadenza 2024) offrendo un adeguamento di ingaggio con prolungamento.

Theo guadagna attualmente 1,5 milioni di euro, uno stipendio relativamente basso che ha attirato le mire di diversi top club tra cui il Psg.