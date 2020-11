Milan, la Fiorentina per poi seguire con attenzione Napoli-Roma, altra gara clou per lo scudetto ma prima bisognerà battere la viola

Milan, la Fiorentina per poi seguire con attenzione Napoli-Roma, altra gara clou per lo scudetto ma prima bisognerà battere la viola. In caso di vittoria contro Prandelli, il Milan salirebbe in classifica a quota 23, con la Roma che vincendo a sua volta si porterebbe a 20, cambiando poco in alto ma lasciando indietro Gattuso, nelle posizioni poco piacevoli di mezzo.

CHI È AL TOP- Se lo chiede questa mattina Tuttosport a pag. 17, con le immagini di Gattuso e Fonseca: “Gattuso punta sulla squadra che vuole dedicare la vittoria al più grande numero 10 di sempre”. Sponda Roma: “Il tecnico non si preoccupa delle defezioni in difesa e confida sulla coppia Ibanez e Mancini con al centro del reparto Cristante”. «In avanti Dzeko pronto come Pellegrini».