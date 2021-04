Milan: la Champions per il rinnovo di un giocatore rossonero

Il Milan vuole centrare l’obiettivo Champions League. È questa la carta in più per convincere un giocatore rossonero a rinnovare

Il Milan vuole conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Per farlo dovrà vincere le prossime due partite casalinghe per giungere alla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio senza rimpianti.

Arrivare a fine campionato tra le prime quattro sarebbe una delle carte vincenti per trovare l’intesa sul rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, attualmente in silenzio come il suo procuratore Mino Raiola. Il club di Via Aldo Rossi ha messo sul piatto un’offerta pari a 8 milioni di euro netti all’anno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.