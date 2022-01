Milan, Kulusevski vicino al Tottenham: c’è l’offerta alla Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, Kulusevski verso la Premier: il Tottenham di Paratici e Conte sta preparando l’offerta per lo svedese. Ultime

Il Tottenham fa sul serio per strappare Kulusevski alla Juve proprio in questi ultimi giorni di calciomercato. Per lo svedese si era parlato anche di Milan.

Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, l’ex bianconero Paratici avrebbe fatto una proposta al suo ex club per un prestito con opzione o obbligo di riscatto. Anche Conte gradirebbe l’acquisto, visto che da tempo ha chiesto di rinnovare la rosa per puntare al vertice. Lo farà con Kulusevski?