Milan, Kessie fondamentale: richieste quasi accontentate ma attenzione perché potrebbe ancora non bastare a chiudere l’affare

Milan, Kessie fondamentale: richieste quasi accontentate ma attenzione perché potrebbe ancora non bastare a chiudere l’affare. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione nel quale include un possibile colpo di scena che potrebbe cambiare le cose ancora una volta: “Il Milan vuol tenere il Presidente. Alza l’offerta e arriva a 6 milioni. Franck si aspetta un ingaggio in stile-Ibra da 7 milioni. Il club pensa a un rinnovo breve fino al 2024. Incontro in settimana a Milano”.

LA SITUAZIONE- Situazione riassunta dunque nel titolo sopra riportato, la società rossonera potrebbe accontentare la richiesta del giocatore, anche perché dall’Inghilterra arriva l’insidia Liverpool che potrebbe arrivare alla cifra richiesta molto più agevolmente dei rossoneri. Ma se è vero come si legge che il giocatore potrebbe arrivare a chiederne addirittura 7 allora aspettiamoci uno scenario ben più complicato.