Kessie, l’offerta del Liverpool migliore di quella del Milan: riflessioni da entrambe le parti valutando l’entità dei progetti proposti. Secondo Corriere dello Sport di questa mattina, i Reds avrebbero promesso al giocatore un contratto da 6 milioni di euro nel caso si liberasse a costo zero dal Milan nel giugno del 2022.

NO A DONNARUMMA BIS- 5,5 milioni di euro, a tanto ammonterebbe la proposta rossonera ma solo attraverso i bonus e con il tempo che scorre verso un rinnovo da effettuare subito, per non rivivere i fasti di un recente passato. Per quanto riguarda il Liverpool ci sarebbe anche una ricca commissione per Atangana, manager del centrocampista, il quale per lui chiede un ingaggio da 6 milioni di euro all’anno per proseguire il rapporto con Pioli e compagni, prima di cambiare eventualmente strada.