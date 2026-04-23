Milan Juventus, Allegri confida nel fattore Tomori: il difensore goleador quando vede bianconero

Milan Juventus, l’inglese cerca il tris contro la sua vittima preferita mentre Spalletti attende il recupero di Yildiz per il big match

Dopo il successo di Verona, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare l’ostacolo Juventus in una sfida che profuma di Champions League. I rossoneri cercano punti decisivi per blindare l’obiettivo stagionale, ma dovranno vedersela con la squadra di Luciano Spalletti, reduce da un buon momento di forma coronato dalla vittoria casalinga contro il Bologna. Per la gara di domenica sera a San Siro, Allegri punterà ancora sulla solidità difensiva e sul carisma dei suoi leader, con un occhio di riguardo per chi, contro i bianconeri, ha un feeling speciale.

Uno dei protagonisti più attesi è senza dubbio Fikayo Tomori. Il centrale inglese, colonna portante della difesa del Milan, sembra trasformarsi quando incrocia i colori bianconeri. I dati parlano chiaro: sui 7 gol complessivi realizzati con la maglia rossonera, ben 2 sono arrivati proprio contro la Juventus. La “vecchia signora” è statisticamente la sua vittima preferita in carriera, un dettaglio che carica ulteriormente l’ambiente milanista in vista dei calci piazzati.

Il retroscena di mercato e il dubbio Yildiz

Il legame tra Tomori e la Torino bianconera non è limitato solo al campo. Durante la difficile stagione 2024/25, il difensore inglese è stato al centro di insistenti voci di calciomercato. Sebbene il Tottenham avesse mostrato interesse senza però affondare il colpo, fu proprio la Juventus a muoversi concretamente. Le società discussero a lungo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, ma alla fine l’affare non si concluse, lasciando l’inglese a Milano come baluardo della retroguardia rossonera.