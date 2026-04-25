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Milan Juventus, il tabù di San Siro: bianconeri a caccia del record di gol contro i rossoneri
Milan Juventus, i numeri sorridono agli ospiti: la squadra di Spalletti cerca di aggiornare un primato storico a San Siro
Tutto è pronto per la supersfida tra Milan e Juventus, in programma domani sera in un San Siro che si preannuncia caldissimo. La gara non rappresenta solo uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione in Champions League, ma porta con sé un bagaglio statistico che mette in guardia la difesa di Massimiliano Allegri. I rossoneri dovranno prestare estrema attenzione alla prolificità storica degli avversari, poiché i bianconeri vantano un primato condiviso con pochissimi altri club nel massimo campionato italiano.
La squadra piemontese ha infatti realizzato ben 107 reti in casa dei rossoneri nella storia della Serie A. Insieme all’Inter, che guida questa speciale classifica con 124 centri, la Juventus è l’unica compagine capace di abbattere il muro dei 100 gol segnati in trasferta contro il Milan. Per la retroguardia guidata da Tomori, sarà dunque fondamentale mantenere alta la concentrazione per evitare che questo dato continui ad aggiornarsi a discapito delle ambizioni europee del Diavolo.