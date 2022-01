Cincotta: «Supercoppa? Il Milan è in forma e poi ha Guagni..»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Cincotta, ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Tutto Calcio Femminile dicendo la sua sulla sfida tra Milan e Juventus e non solo:

SUPERCOPPA – «Io sono riuscito una volta sola a battere la Juve, eppure di Supercoppe e finali ne ho giocate prima e dopo. La verità è che domani con le due squadre giocherà un dodicesimo, il Covid. Allenarsi bene è difficile e gli allenatori perdono pezzi, mai come su domani è difficile pronunciarsi. Ovviamente la Juventus è favorita, ma il Milan è in grande forma e ha una calciatrice che a me ha fatto vincere tutto come Alia Guagni, quindi chissà cosa succede!»

JUVENTUS – «Quando abbiamo giocato gli ottavi di Champions (con la Fiorentina, ndr) ci siamo trovati di fronte a un muro insuperabile. Giocammo proprio contro Montemurro e c’è voluto il pallottoliere: fa bene per il nostro calcio poter mettere una bandierina italiana contro le inglesi. Tanta roba, anche le altre vorranno emularli»

SAMPDORIA – «Ho trovato un gruppo di donne, giovani e motivate a stringersi intorno. Poi ho dirigenti meravigliosi, gente propositiva che ci ha permesso di non vivere con angoscia i limiti di chi è nato per ultimo. La mia grande vittoria non sono punti e classifica, ma sapere che ogni giorno al campo c’è scambio di amore e rispetto tra tutti noi, gruppo calciatrici e staff. Ci vogliamo bene e lavoriamo bene insieme, per me è stato un 2021 veramente da incorniciare per me, lo ricorderò per la vita. Altro che raccattate, come qualcuno diceva, lo stiamo dimostrando: si è creata una scintilla umana che fa la differenza»