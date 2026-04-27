Milan Juventus, Pazzini: «Il Milan gioca troppo basso, ma la Juventus…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Milan Juventus, terminato con un grigio 0-0, continua a far discutere gli addetti ai lavori e i grandi ex del calcio italiano. Durante l’ultima puntata di Pressing è intervenuto Giampaolo Pazzini, ex rossonero tra le altre, che ha analizzato con estrema schiettezza quanto visto sul rettangolo di gioco del Meazza.

PAROLE – «Non mi aspettavo una partita così brutta. Però penso che le colpe sono da dividere a metà, perché è vero che il Milan gioca troppo basso, ma la Juventus ha giocato piano, lenta, con questi scorrimenti infiniti, qualche guizzo di Conceiçao. La cosa che resta è che è stata una partita veramente brutta».