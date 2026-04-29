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Milan Juventus, Momblano: «PSG Bayern imparagonabile a monte! Campionato poco ricco influisce»

Published

31 minuti ago

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Leao Kalulu

Milan Juventus, Momblano: «PSG Bayern imparagonabile a monte! Campionato poco ricco influisce»

Luca Momblano è stato intervistato ai microfoni di CalcioNews24. Il noto giornalista, commentatore e opinionista ha toccato diversi argomenti:

MILAN-JUVE E CONFRONTO CON L’EUROPA — «Per me Milan-Juve e PSG-Bayern sono imparagonabili a monte. È chiaro faccia rumore lo 0-0 con due tiri in porta e squadre bloccate. Sicuramente il momento storico di Milan e Juve non è paragonabile ai momenti di gloria degli stessi club. Purtroppo questa storia del campionato italiano poco ricco influisce: mancare il quarto posto vuol dire bruciare tre anni di programmazione e mandare in crisi l’azienda. Questo influisce sui calciatori che avvertono un’esigenza di sopravvivenza che viene prima del lasciarsi andare sul campo. Queste cose le sanno anche gli allenatori. Il 5-4 finale non crea danni a nessuno, da noi scoppierebbe la tempesta».

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