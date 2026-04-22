Milan-Juventus, brividi Champions: Allegri vuole blindare il podio

Sotto le luci di San Siro, domenica 26 aprile 2026 alle 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronta la Juventus di Luciano Spalletti in un match che sa di ultima chiamata per il podio. Con 66 punti e il posto Champions da difendere, i rossoneri devono scuotersi dopo un periodo altalenante, caratterizzato da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, per respingere l’assalto dei bianconeri, distanti appena tre lunghezze.

La partita si preannuncia estremamente equilibrata, come confermano anche le scommesse Serie A dove non emerge un vero favorito. Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento chiave per il Milan, che nel corso della stagione ha costruito buona parte dei propri risultati proprio davanti al pubblico di casa: la vittoria Milan (2.85) è data quasi alla pari con la vittoria Juventus (2.65), mentre il pareggio (3.00) rimane un’opzione concreta per una sfida che mette in palio pesantissimi punti Champions.

I rossoneri dunque si affidano al fattore campo, avendo collezionato in stagione 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte tra le mura amiche.

I precedenti storici a San Siro raccontano di una sfida leggendaria: su 88 incontri disputati a Milano in Serie A, il bilancio sorride leggermente al Diavolo con 30 successi rossoneri contro i 24 bianconeri, mentre il pareggio (avvenuto 34 volte) resta il risultato più frequente. Dalla storica goleada dell’8-1 nel 1912 al più recente 2-0 firmato da Tomori e Brahim Diaz nel 2022, il Meazza ha spesso spinto il Milan a prestazioni di cuore e orgoglio contro la Vecchia Signora.

Tatticamente, Allegri dovrà essere impeccabile per arginare una Juventus in grande forma, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare. La solidità difensiva sarà la base su cui costruire la manovra, cercando di limitare il possesso palla proposto da Spalletti. Il Milan ha bisogno di ritrovare la lucidità dei giorni migliori per non permettere il sorpasso in classifica proprio nel momento cruciale della stagione, quando mancano ormai poche giornate al termine del campionato.

Le speranze del popolo rossonero passano inevitabilmente dai piedi di Rafael Leao.Il portoghese, pur avendo vissuto una stagione di alti e bassi, è tornato a essere l’uomo della provvidenza con l’assist decisivo servito a Verona per il gol di Rabiot. Massimiliano Allegri e tutto l’ambiente Milan puntano con decisione sulla sua classe e sulla sua velocità per scardinare la retroguardia juventina, sperando in una di quelle grandi prove che solo il numero dieci sa regalare nelle notti più importanti.