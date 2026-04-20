Leao assist-man a Verona: Rafa ritrova il sorriso e scaccia le critiche

Leao torna decisivo al Bentegodi nonostante i problemi fisici: analisi della stagione del portoghese tra infortuni e nuovi dettami tattici

Il tema più caldo di questo inizio di primavera in casa rossonera è senza dubbio legato alle prestazioni di Rafael Leao. La stagione del fuoriclasse portoghese è stata fin qui un complicato percorso a ostacoli, condizionato pesantemente da una pubalgia cronica e da troppi fastidi muscolari che ne hanno minato la brillantezza atletica. Eppure, nonostante una condizione fisica ancora precaria, il numero dieci è tornato a recitare il ruolo di protagonista nel momento più delicato, rispondendo sul campo dopo i fischi ricevuti contro l’Udinese.

Nella vittoria di misura contro l’Hellas Verona, è stato proprio un guizzo di Leao a decidere l’incontro: una splendida imbucata per l’inserimento vincente di Rabiot. Una prova di carattere e sacrificio, specialmente nel secondo tempo, che dimostra come il talento del portoghese sia imprescindibile per le sorti del Milan, anche quando le gambe non girano al massimo della velocità.

L’evoluzione tattica e il peso dei numeri

Il rendimento di Leao in questa stagione va analizzato anche attraverso il nuovo modo di stare in campo richiesto da Massimiliano Allegri. Rafa ha dovuto stravolgere parte delle sue idee di gioco per adattarsi ai nuovi moduli, un processo non sempre fluido che ha portato a diversi alti e bassi. Tuttavia, la sua capacità di incidere resta fuori discussione: con il passaggio vincente del Bentegodi, ha confermato di essere il giocatore più determinante della rosa rossonera nelle ultime stagioni.

I dati raccolti da Transfermarkt (senza considerare i rigori procurati) sottolineano l’impatto devastante del portoghese dal suo arrivo a Milano nel 2019/20: 80 gol ufficiali e 65 assist. Nonostante la continuità rimanga il suo vero tallone d’Achille, il bottino di quest’anno parla chiaro: 10 gol e 3 assist messi a referto nonostante i lunghi periodi passati in infermeria. Il Milan si gode il suo fuoriclasse, sperando che la fiammata di Verona sia solo l’inizio di un finale di stagione in crescendo.