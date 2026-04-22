Da Milan Juve a Milan Juve: Rabiot può completare la sua ascesa, iniziata con un gol a San Siro in bianconero

Da Milan Juve a Milan Juve, domenica Rabiot affronta la sua ex squadra. Nel 2020 il primo gol bianconero a San Siro lo aveva lanciato nel calcio italiano

Con il successo per 1-0 contro il Verona di Sammarco timbrato Adrien Rabiot, il Milan resta in corsa per il secondo posto e tiene lontana la paura di una possibile mancata qualificazione in Champions a 5 giornata dalla fine della Serie A.

Decisiva per questo traguardo, sarà inevitabilmente la sfida di San Siro di domenica 26 aprile, che metterà i rossoneri difronte alla Juventus, 4a in classifica con 63 punti, 3 in meno del Milan che potrebbe consolidare, con un seccesso un posto tra le prime quattro e consolidare la qualificazione alla massima competizione europea.

A quel match, il Milan si aspetta di essere trascinato anche da Adrien Rabiot che con 6 gol in campionato, 4 assist e tanto lavoro sporco, ha di gran lunga contribuito alla rinascita dei rossoneri dopo una stagione buia come quella passata, chiusa all’8° posto, convinto da Allegri per seguire un progetto di rinascita come quello del Diavolo.

E fu proprio un Milan Juve, nel 2020, a capovolgere le sensazioni “del calcio italiano” sul centrocampista francese, arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, ma mai convincente nel periodo pre-covid con i bianconeri, guidati da Sarri nell’anno dell’ultimo dei 9 scudetti consecutivi del club piemontese.

Il match aveva visto la Juve sbloccare il punteggio proprio grazie al Cavallo Pazzo che dalla propria metà campo si lancia in una vera e propria cavalcata terminata al limite dell’area di rigore prima di sfoderare un mancino violento sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Donnarumma per la rete dell’iniziale vantaggio dei bianconeri.

In quel match, poi rimontato da 0-2 a 4-2 dal Milan grazie anche a Rebic ed Ibrahimovic, però, il francese aveva dimostrato finalmente le sue caratteristiche a pieno regime, addolcendo un giudizio fin li amaro riguardo alle sue prestazioni.

A Rabiot serviranno però diversi anni per consacrarsi in Italia, in particolare fu la stagione 2022/2023, proprio sotto la guida di Massimiliano Allegri, a renderlo protagonista e trascinatore, con 11 gol totali e 5 assist in una stagione nel complesso deludente dei bianconeri.

Ma tanto bastò, a Massimiliano Allegri, per apprezzarne le doti, anche dopo l’addio a parametro zero per il ritorno in Francia, al Marsiglia, del francese, divenuto subito obiettivo dei rossoneri freschi del ritorno in manchina del tecnico livornese.

E allora torniamo ad oggi, o attendiamo domenica, per Milan Juve che potrà consacrare le capacità di Adrien Rabiot, trascinatore e leader dei rossoneri in questa stagione al fianco di Modric, e artefice di un miglioramento apprezzato in conferenza post Verona anche dallo stesso Allegri, che lo ha visto migliorato rispetto a quella stagione in bianconero, dove seppur ancora non del tutto apprezzato, il giudizio su Rabiot sembra aver toccato le vette più alte del suo trascorso italiano, in una risalita partita nel 2020 proprio da un Milan Juve.

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