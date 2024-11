Milan Juve, Pulisic e Fonseca d’accordo: lui ci sarà per il big match di San Siro

Milan Juve nel mirino: Fonseca non rinuncerà a lui anche in queste condizioni. La situazione del giocatore degli Usa

Pulisic è stato decisivo con gli Usa fornendo un assist nella vittoria contro la Giamaica. Anche con la maglia della sua nazionale il giocatore del Milan è stato schierato in una posizione più centrale. Nella notte di martedì prossimo Pulisic sarà regolarmente in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale della Concacaf.

Come spiega la Gazzetta dello Sport il fantasista rientrerà in Italia solo mercoledì e quindi avrà pochi allenamenti a disposizione per prepararsi alla Juve. Pulisic di certo non si tirerà indietro e Fonseca non intende rinunciare a lui, visto che lo considera un insostituibile.