Milan Juve, Nico Gonzalez verso il rientro per il big match di San Siro: la foto non lascia dubbi

Milan Juve, Nico Gonzalez pronto al rientro per il big match di San Siro tra due settimane: la foto social non lascia dubbi

Verso Milan Juve, prima gara rossonera dopo la sosta Nazionali, c’è un rientro possibile in casa bianconera. Nico Gonzalez ha ormai quasi completato il recupero a pieno dall’infortunio e si candida per rientrare tra i convocati a San Siro. La foto pubblicata sui social non lascia dubbi.