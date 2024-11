Milan Juve, Nico Gonzalez infortunato: ecco quando tornerà! L'obiettivo bianconero è...

Milan Juve, Nico Gonzalez infortunato: ecco quando tornerà l’argentino ex Fiorentina! L’obiettivo bianconero è averlo a San Siro

Non ci sarà neanche contro il Torino Nico Gonzalez. L’esterno della Juve è fuori da ormai un mese e dovrà saltare anche il Derby della Mole in programma domani sera. L’obiettivo, a questo punto, è tornare contro il Milan alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, per riuscirci rinuncerà anche alla chiamata della sua Argentina e rimarrà invece alla Continassa a lavorare per tornare almeno tra i convocati con i rossoneri.