Milan Juve, Fonseca lo lancia titolare: recupero ultimato, la novità da Milanello è una sentenza

Milan Juve, Paulo Fonseca è pronto a rilanciare dal primo minuto Matteo Gabbia nella sfida di San Siro: tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre a Theo Hernandez, in casa Milan si avvicina a grandi passi il recupero di Matteo Gabbia, fermo per un problema muscolare da prima della gara contro il Napoli.

Il centrale italiano classe ’99 sta rispettando in pieno il programma di recupero a Milanello e si candida non solo per una convocazione ma anche per una maglia da titolare contro la Juve.