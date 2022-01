Milan Juve, Dybala contro Leao è la sfida tra gli uomini copertina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha approfondito alcuni dei duelli che riscalderanno San Siro nel big match di domani contro la Juve.

LEAO VS DYBALA – «Sono i più in forma, uomini copertina e attaccanti di puro talento. Avranno posizioni differenti – Leão agirà largo e sa far male soprattutto in velocità, Dybala giostrerà più in mezzo ed è formidabile nello stretto – ma il compito principale sarà identico: incidere e decidere. Il portoghese è stato coinvolto in gol in ognuna delle ultime quattro presenze in tutte le competizioni (tre reti, due assist) e ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue due partite contro la Juve a San Siro in campionato (rete a luglio 2020, assist a gennaio 2021); non solo, Rafa è anche il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A (50, 78 quelli complessivi tentati). L’argentino sta trascinando a suon di marcature: in fila Roma, Udinese e Sampdoria in Coppa Italia. Dodici i gol contro il Milan in campionato (sette reti, cinque assist), anche se non ha mai colpito il Diavolo a San Siro in maglia bianconera. Entrambi sono i leader delle rispettive squadre anche come tiri nello specchio e fuori dallo specchio, da loro ci si aspettano le giocate migliore e la qualità maggiore».