Milan Investcorp, trattativa spedita: poi incontro con Uefa e nuovo stadio. L’agenda rossonera dopo il passaggio di proprietà

La trattativa tra Investcorp ed Elliott, con il Milan oggetto del desiderio del fondo arabo, procede spedita. E che sia giunta a una fase cruciale, decisiva per il buon esito dell’affare, lo dimostra il silenzio delle ultime ore. Lo assicura La Gazzetta dello Sport.

Esiste anche un’agenda successiva al passaggio di consegne. Il primo appuntamento sarà a Nyon, dove hanno sede gli uffici della Uefa: la nuova proprietà si presenterebbe ai vertici dell’istituzione che governa il calcio europeo. E occasione per ribadire la volontà di procedere nella linea già tracciata da Elliott e apprezzata dall’Uefa: bilanci trasparenti e sempre più virtuosi.

Altro appuntamento, quello richiesto dall’Inter: il management nerazzurro segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, è parte in causa per quanto riguarda il tema stadio. Oggi le due società procedono insieme nella ricerca di una nuova casa, ma allo stesso tempo un nuovo Milan potrebbe voler ripensare il disegno attuale in favore di un impianto più imponente. Investcorp, che tra le proprie specializzazioni ha an- che un ramo dedicato alle infrastrutture, sta valutando la pratica.