Milan-Investcorp, chiusura a un passo: firma e annuncio a giorni. Ormai si attende solo l’ufficialità dell’affare

L’eventuale scudetto del Milan non sposta gli equilibri della trattativa tra Investcorp ed Elliott: la stima del club resterebbe la stessa, già considerevole, di un miliardo e centottanta milioni di euro. I tempi non seguiranno quelli della stagione sportiva: non appena avverrà la firma, verrà molto probabilmente annunciata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Anche se l’obiettivo è quello di non disturbare la corsa scudetto della squadra: questa settimana, tra giovedì e venerdì, resta un’ipotesi probabile per procedere. Ma è possibile che le questioni tecniche ancora in sospeso portino alla settimana prossima, senza che i tempi di poco più lunghi facciano scattare l’allarme.

Le parti sono ancora nella fase di produzione e scambio di documenti mentre dalla due diligence, l’analisi dei conti rossoneri, non sono emerse criticità. Investcorp non ha avuto rilievi particolari da fare. Tutto va avanti senza intoppi. È il momento che precederà gli autografi sul contratto vincolante, l’agreement che stabilirà ogni condizione: penali comprese, per cui se una delle due parti vorrà ritirarsi dall’affare sarà costretta a pagare somme ingenti.