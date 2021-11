Pioli ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Inter, match valido per la dodicesima giornata di Serie A le sue parole

ALLENATORE DEL MESE – «Non ambisco a diventare allenatore dell’anno. L’ambizione è quella di avere una squadra sempre preparata per vincere partite come queste»

KRUNIC TITOLARE – «La scelta è sia in funzione delle fasi di possesso palla che in fase di non possesso. Serve anche per dare equilibrio alla squadra»

PRESTAZIONI – «Non solo contro l’Atalanta miriamo a fare sempre prestazioni del genere»