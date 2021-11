Javier Zanetti: «Impossibile non essere tesi»

Javier Zanetti, storica bandiera dell’Inter, ha parlato nel pre partita del derby della Madonnina contro il Milan

EMOZIONE – «Derby ti da grandi emozioni, San Siro cosi pieno da voglia di scendere in campo e ci sono presupposti per una grande partita»

DERBY PASSATI – «Credo che questa gara si prepara da sola, tutta la settimana si pensa al derby. Io dicevo ai miei compagni che eravamo pronti ad affrontare una grande squadre»

MOMENTI DA CAPITANO – «Impossibile non essere tesi, la tensione sta dentro e si da sempre il massimo per incoraggiare i compagni nei momenti di diffcoltà per stare uniti»

DERBY DEL CUORE – «Il primo derby che ho giocato, un sogno entrare in un San Siro strapieno con una squadra di grandi campioni»

PALLA O CAMPO – «Nessuno dei due, con Paolo (Maldini, ndr), guardavamo la monetina»