Il Milan accende il derby: ricordato il precedente del 2008 – FOTO

Alla vigilia del derby di Milano contro l’Inter, il Milan carica l’ambiente sui social ricordando il precedente vittorioso del 2008

Mancano poco più di 24, poi domani sera a San Siro si accenderanno le luci per il derby di Milano tra Milan e Inter valido per la dodicesima giornata di campionato. I rossoneri ci arrivano da capolista, i neroazzurri inseguono a – 7. Alla viglia del match il club rossonero ha caricato l’ambiente ricordando il precedente del 2008 vinto dal ‘Diavolo’ grazie ai gol di Kakà e Inzaghi.

LA PARTITA – Milan Campione del Mondo in carica, Inter con il tricolore sul petto e consapevole che una vittoria regalerebbe la matematica certezza del suo 16° scudetto. È il Milan a fare la partita in un primo tempo che finisce quasi per caso sullo 0-0. I rossoneri concretizzano il dominio territoriale al 51′: progressione di Kaká sulla destra, con Ricky che va al cross evitando l’intervento di Materazzi, e palla su cui si getta come un rapace Inzaghi che firma l’1-0 con un colpo di testa ravvicinato. Nello spazio di appena cinque minuti raddoppia Kakà. Inutile il gol di Cruz nel finale.