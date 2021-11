Ambrosini: «Derby bello da vedere, su Shevchenko al Genoa...»

Massimo Ambrosini intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati ha detto la sua sul derby di San Siro tra Milan e Inter. Le sue parole

PARTITA – «Derby bello da vedere. L’inter il primo tempo aveva creato parecchio fastidio, soprattutto sul finale. Pioli l’aveva preparata per aggredire forte. Unica considerazione è capire se l’Inter ha quella rabbia che permetterebbe di concretizzare i momenti di superiorità»

RIGORE CALHANOGLU – «Voglio pensare che il primo rigore fosse stabilito che lo tirasse Calhanoglu. A logica, poteva starci che tirasse anche il secondo. Non si può però sempre giustificare un’esultanza provocatoria (anche se non ha fatto nulla di grave), il passato è molto recente».



SHEVCHENKO – «Sheva a Genova? Un’opportunità, ma percorso non semplice, il Genoa è destinato a fare quel campionato lì, deve superare decentemente le prossime partite, ha un calendario difficile, avrà bisogno di rinforzi a gennaio.L’ho sentito ieri, lui è pronto, sa che è un’opportunità da prendere, sa che bisogna mettersi in discussione. E’ un’opportunità delicata, entri in corsa e hai parecchie cose da sistemare. Scelta giusta, ma non una delle più semplici »