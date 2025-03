Milan Inter, sulla vendita dei tagliandi: novità per i tifosi in vista del derby

Condividi via email

Milan Inter, arrivano novità per i tifosi in vista del derby della semifinale di Coppa Italia in programma il 2 aprile

La vendita dei tagliandi per Milan–Inter, derby valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, in programma mercoledì 2 aprile, è momentaneamente sospesa.

Il club nel pomeriggio dovrebbe comunicare le nuove modalità di vendita che dovrebbero prevedere la possibilità per gli abbonati di conservare il proprio posto. La società dovrebbe quindi correggere il tiro in questo senso.