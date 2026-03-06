Milan Inter, Leao-Pulisic la coppia d’attacco: come all’andata! La scelta di Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il conto alla rovescia per il Derby di Milano sta per esaurirsi. La stracittadina di domenica sera non è solo una sfida per il prestigio, ma un crocevia fondamentale che mette in palio una fetta pesantissima della stagione dei rossoneri. In un clima di altissima tensione sportiva, l’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza minuziosamente le possibili mosse di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per il suo approccio pragmatico e la capacità di leggere i momenti chiave dei match, che sembra intenzionato a puntare sulla continuità per scardinare la difesa nerazzurra.

Leao e Pulisic: la coppia d’oro del Diavolo

Il titolo della testata sportiva è emblematico: “Leao-Pulisic, la fotocopia dell’andata”. L’intenzione dell’allenatore del Milan è quella di confermare il duo offensivo che ha ben figurato nelle ultime uscite. Rafael Leao, l’esterno portoghese dalla velocità funambolica e dal dribbling fulminante, agirà insieme a Christian Pulisic, il capitano della nazionale statunitense dotato di grande visione di gioco e duttilità tattica. L’obiettivo di Max Allegri è chiaro: non dare punti di riferimento ai difensori avversari, sfruttando l’imprevedibilità e gli scambi rapidi dei suoi uomini di punta per creare scompiglio nell’area avversaria.

L’esordio di Estupinan e la strategia di Igli Tare

Le novità più interessanti arrivano però dalla corsia laterale. Mentre il giovane Davide Bartesaghi, promettente terzino sinistro cresciuto nel vivaio rossonero, non appare ancora al meglio della condizione, crescono esponenzialmente le quotazioni di Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoriano, ex colonna del Brighton di De Zerbi e noto per la sua spinta costante sulla fascia, è il favorito per una maglia da titolare dal primo minuto.

Questa scelta tecnica porta anche la firma di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente della Lazio celebre per il suo fiuto internazionale, che ha lavorato duramente per portare a Milanello profili di esperienza europea pronti subito per grandi palcoscenici come il Meazza. Il DS rossonero sta seguendo da vicino ogni allenamento, convinto che la solidità difensiva unita alla velocità di Estupinan possa essere l’arma vincente per neutralizzare le avanzate dell’Inter.

Verso il fischio d’inizio

Il Diavolo si presenta dunque a questa sfida con un mix di conferme e nuovi innesti. La gestione di Massimiliano Allegri, supportata dalla visione strategica di Igli Tare, punta tutto sull’equilibrio e sulla capacità di colpire in ripartenza. Per il Milan, fermare i cugini non è solo un obbligo di classifica, ma il primo vero esame del nuovo progetto tecnico iniziato sotto la guida del duo Allegri-Tare.