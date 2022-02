Milan Inter: i rossoneri recuperano da uno svantaggio, è la sesta volta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan contro l’Inter ha recuperato una situazione di svantaggio per la sesta volta in stagione. La statistica

Il Milan squadra di rimonta. Stefano Pioli non sbaglia quando afferma che la sua squadra ha la capacità di restare sempre dentro le partite nonostante le difficoltà. Contro l’Inter l’ennesima dimostrazione.

I rossoneri hanno recuperato una situazione di svantaggio per la sesta volta in stagione. Era già successo nelle gare contro Juventus, Porto ed Udinese (finite in pareggio) e nelle vittorie contro Hellas Verona e Genoa in Coppa Italia.