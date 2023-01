Milan Inter Femminile: sfida tra Mesjasz e Van der Gragt

Domani il Milan Femminile affronterà nel derby l’Inter. Sfida nella sifda sarà quella tra Mesjasz e Van der Gragt

Due dei tre difensori che contano più gol in questa Serie A. Entrambe sono a quota 3 reti, con la rossonera che ha segnato anche in Coppa Italia, diventando la miglior centrale difensiva del club in termini realizzativi. Sul podio presente anche Giulia Rizzon del Como (tre).