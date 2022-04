Milan, l’Inter ha già fatto i conti: 85 punti e scudetto. Inzaghi sicuro del tricolore ripetendo i risultati dell’andata

Simone Inzaghi, scrive La Gazzetta dello Sport, ha cerchiato una cifra in rosso: 85, comei punti da fare per raggiungere lo scudetto con l’Inter. Il numero è indicativo e il futuro imperscrutabile, soprattutto in questo campionato pazzo, ma per l’Inter è quello il punteggio da raggiungere a fine campionato per essere praticamente certa dello scudetto-bis.

Probabilmente, alla fine, di punti ne serviranno pure meno, vista l’altalena di risultati sia dei nerazzurri che di Napoli e Milan, ma quel numero 85, che rigira da lunedì tra le stanze di Appiano, non è certo casuale: nasce da un calcolo preciso, fotografa il percorso pensato da oggi fino al 22 maggio. Per toccare la cifra-scudetto senza ansie basterebbe semplicemente ripetere gli stessi risultati fatti all’andata nelle stesse otto partite: sette vittorie e un pareggio, 22 punti totali. Da aggiungere ai 63 già messi in cascina. Il totale a appunto 85 :è l’obiettivo fissato in alto, lo scenario più tranquillizzante. Anche perché difficilmente la concorrenza ne farà altrettanti, un po’ perché il calendario di Milan e Napoli ha più insidie e un po’ perché entrambe le squadre non raccolgono uguali certezze dal ricordo dell’andata.