Milan Inter, l’arbitro sarà Doveri: ecco tutti i suoi precedenti con i rossoneri

Milan Inter, l’arbitro del derby sarà Daniele Doveri: ecco tutti i suoi precedenti a dirigere i rossoneri

Sale la tensione a tre giorni dal derby numero 246. Con un San Siro pronto a registrare il record storico d’incassi, la Lega ha ufficializzato la squadra arbitrale che dovrà gestire le emozioni di Milan-Inter, posticipo domenicale della 28^ giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà l’esperto Daniele Doveri, coadiuvato in sala video da una coppia che farà discutere: «Al VAR ci saranno Abisso e Di Bello».

La scelta di Doveri garantisce esperienza internazionale in un clima che si preannuncia infuocato. Il fischietto romano non è un volto nuovo per le due formazioni in questa stagione, avendo già incrociato il cammino dei rossoneri di Massimiliano Allegri in contesti differenti, tra trasferte dominanti e pareggi sofferti.

Milan Inter, i precedenti stagionali con il Diavolo

Il bilancio attuale del Milan con l’arbitro designato per domenica è decisamente positivo. In questa annata, Doveri ha infatti diretto il club rossonero in due trasferte delicate, portando bene ai colori del “Diavolo”.

Le statistiche sorridono dunque ad Allegri, che spera di ripetere le prestazioni viste sotto la direzione del fischietto laziale: «In questa stagione, il fischietto della sezione di Roma ha già diretto il Diavolo in due occasioni: Udinese-Milan 0-3 e Atalanta-Milan 1-1». Dall’altra parte, l’Inter di Cristian Chivu cercherà di invertire questo trend per consolidare il proprio primato in classifica in un match che vale un’intera stagione.