Milan Inter, dove vedere il derby? La stracittadina e non solo: ecco il programma tra Dazn e Sky
La Lega Serie A ha sciolto le riserve, comunicando il calendario dettagliato degli anticipi e dei posticipi per i prossimi tre turni di campionato. Per i tifosi rossoneri e nerazzurri, il cerchietto rosso sul calendario è fissato per l’8 marzo, quando a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina tra l’Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, trasmesso in esclusiva su DAZN. La programmazione prevede diverse sfide chiave anche per la lotta Champions e la salvezza, con un’attenzione particolare ai turni del venerdì e del lunedì.
Di seguito il dettaglio completo delle partite trasmesse da DAZN (comprese quelle in co-esclusiva con Sky):
27ª GIORNATA
02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa – Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese – Fiorentina DAZN/SKY
28ª GIORNATA
06/03/2026 Venerdì 20.45 Napoli – Torino DAZN
07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN
07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN
07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN
08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN
09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
29ª GIORNATA
13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY
14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN
14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN
14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN
15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN
16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN
30ª GIORNATA
20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN
20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY
21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN
21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN
21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN
22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN