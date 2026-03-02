Milan Inter, dove vedere il derby? La stracittadina e non solo: ecco il programma tra Dazn e Sky

Milan Inter, ecco il programma del derby e delle prossime giornate tra Dazn e Sky: la lista completa

La Lega Serie A ha sciolto le riserve, comunicando il calendario dettagliato degli anticipi e dei posticipi per i prossimi tre turni di campionato. Per i tifosi rossoneri e nerazzurri, il cerchietto rosso sul calendario è fissato per l’8 marzo, quando a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina tra l’Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, trasmesso in esclusiva su DAZN. La programmazione prevede diverse sfide chiave anche per la lotta Champions e la salvezza, con un’attenzione particolare ai turni del venerdì e del lunedì.

Di seguito il dettaglio completo delle partite trasmesse da DAZN (comprese quelle in co-esclusiva con Sky):

27ª GIORNATA

02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa – Bologna DAZN

02/03/2026 Lunedì 20.45 Udinese – Fiorentina DAZN/SKY

28ª GIORNATA

06/03/2026 Venerdì 20.45 Napoli – Torino DAZN

07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN

07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN

07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY

08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN

08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN

08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN

08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY

08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN

09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY

29ª GIORNATA

13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY

14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN

14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN

14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY

15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN

15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN

15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN

15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY

15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN

16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN

30ª GIORNATA

20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN

20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY

21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN

21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN

21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY

22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN

22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN

22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY

22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN