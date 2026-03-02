Allegri fa come Conte? Il precedente a una settimana dal delicato derby contro l’Inter

Allegri si affida ai precedenti in vista del derby di campionato contro l’Inter: il dato che compara il Milan al Napoli dello scorso anno

Il Milan di Massimiliano Allegri esce dallo Zini con tre punti pesanti che profumano di qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante una prestazione non brillantissima, macchiata dai soliti errori tecnici e troppe occasioni sprecate sotto porta, i rossoneri consolidano il secondo posto con 57 punti dopo 27 giornate. Un bottino che ricalca esattamente il cammino del Milan di Pioli nell’anno del titolo e quello del Napoli di Conte della scorsa stagione. Tuttavia, l’identità chiara della squadra deve fare i conti con un’Inter che corre fortissimo, distante ben dieci lunghezze in classifica.

Il successo contro la Cremonese porta la firma di Rafa Leao, che dopo aver fallito diverse chance ha trovato il guizzo vincente su assist di un ispirato Nkunku. Il portoghese sta ritrovando la forma migliore, ma la sua scarsa vena realizzativa preoccupa in vista dei big match. «Sarà un derby da vita o morte», ha dichiarato il numero 10 rossonero, alzando subito la tensione per la sfida dell’8 marzo.

Allegri studia la rivoluzione: tridente pesante per riaprire il campionato

Per tentare l’ultima disperata rimonta e accorciare il gap dalla capolista di Cristian Chivu, Allegri sta valutando una svolta tattica coraggiosa. L’idea è quella di passare stabilmente al 4-3-3, modulo già visto nell’ultima mezz’ora a Cremona, per dare più peso all’attacco. In questo scacchiere, il centravanti titolare sarebbe Fullkrug: la presenza del tedesco ex Dortmund permetterebbe a Leao di muoversi con maggiore libertà, scaricandolo da eccessive responsabilità realizzative.

L’appuntamento di San Siro contro i nerazzurri rappresenta l’ultima chiamata per il sogno tricolore. «Vincere è obbligatorio per continuare a credere nello scudetto», filtra dall’ambiente rossonero, consapevole che solo un successo nel derby potrebbe scalfire le certezze di un’Inter finora irraggiungibile. La sfida tattica tra l’esperienza di Allegri e l’entusiasmo di Chivu sarà la chiave della domenica più attesa dell’anno.