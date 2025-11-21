Milan Inter Curva, i club alzano il livello di sicurezza dopo gli arresti. I punti critici in Prefettura

Milan Inter Curva: i progressi dei club e le aree da migliorare nella gestione della sicurezza. Il punto in vista del derby di campionato

Significativi miglioramenti sono stati registrati da Milan e Inter nelle misure di sicurezza allo stadio San Siro, a seguito del blitz dell’ottobre 2024 che portò all’arresto di capi e sodali delle rispettive Curve (Sud e Nord), inclusa l’infiltrazione della ‘ndrangheta. Questi progressi sono emersi da un incontro tenutosi oggi pomeriggio in Prefettura a Milano.

I club hanno introdotto la vendita e la gestione di biglietti nominali, la revoca di centinaia di abbonamenti a ultras inseriti in ‘black list’, l’introduzione graduale del riconoscimento facciale per gli ingressi e una costante sensibilizzazione di dipendenti e responsabili per prevenire contatti impropri con il mondo ultrà.

Milan Inter Curva: focus sul procedimento di prevenzione

La riunione, convocata dal Prefetto Claudio Sgaraglia, ha visto la partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine, del Procuratore Marcello Viola, dell’aggiunta della Dda Alessandra Dolci e del Procuratore della Dna Giovanni Melillo, oltre ai presidenti Giuseppe Marotta (Inter) e Paolo Scaroni (Milan).

Dopo la maxi-operazione, la Procura aveva avviato un “procedimento di prevenzione” nei confronti delle due società—sebbene non indagate e in seguito parti civili nei processi—affinché dimostrassero di aver reciso i legami con il tifo organizzato. Sulla base delle relazioni dei consulenti della Dda e della Dna, è stato confermato che è stato fatto molto. Tuttavia, restano alcune criticità su cui i club sono chiamati a lavorare, con l’obiettivo di stabilizzare e garantire nel tempo l’efficacia del loro modello organizzativo per la sicurezza pubblica.

