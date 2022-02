Milan Inter, Coppa Italia: andata e ritorno con capienze diverse: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Inter, Derby di semifinale di Coppa Italia, dovrebbe giocarsi con due capienze diverse

Come riporta la Gazzetta dello Sport:

«Un paio di giorni fa è arrivato il via libera per portare al 75% la capienza degli stadi italiani. Con l’orizzonte di arrivare nel minor tempo possibile al 100%, come già succede per esempio in altri paesi come Gran Bretagna e Francia. Così i derby di Milano di questo 2022 saranno ricordati anche per essere stati disputati con tre capienze differenti. Quello di sabato scorso ha fatto 38.000 spettatori, ovvero la metà di quanto San Siro può contenere. A inizio marzo (la data deve ancora essere ufficializzata), quando si giocherà l’andata di quello di Coppa Italia, arriveremo a 57.000 spettatori, ovvero il 75% del totale. Per il ritorno, previsto a fine aprile, si spera che tutto torni alla normalità e che quindi San Siro torni ad essere pieno con i suoi 76.000 tifosi distribuiti sui tre anelli. L’ultimo derby “full” risale al febbraio 2020, poco prima delle chiusure per la pandemia, e vinsero i nerazzurri in rimonta

4-2».