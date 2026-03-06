Connect with us

Milan Inter, Allegri può fermare la corsa nerazzurra allo scudetto? Derby decisivo

22 secondi ago

Milan Inter, Allegri può fermare la corsa nerazzurra allo scudetto? Derby decisivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Mancano poco più di quarantotto ore al fischio d’inizio del Derby della Madonnina, una sfida che quest’anno non mette in palio solo il primato cittadino, ma l’intero destino della Serie A. Per il Milan, l’appuntamento di domenica sera rappresenta l’ultima chiamata per riaprire un campionato che sembra aver preso una direzione ben precisa. I nerazzurri, infatti, in caso di successo potrebbero volare a +13 in classifica, mettendo di fatto il sigillo definitivo sulla conquista del titolo tricolore già a metà marzo.

“Lo salva Max?”: L’analisi del Corriere dello Sport

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non usa giri di parole e titola in prima pagina: “Lo salva Max?”. Il riferimento è chiaramente a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese plurititolato e maestro della fase difensiva, chiamato ora a un’impresa tattica per sbarrare la strada ai rivali di sempre. Dopo il suo approdo sulla panchina del Diavolo, la pressione è altissima: il campionato intero chiede ai rossoneri di fermare la fuga dell’Inter per evitare che i giochi si chiudano con mesi di anticipo.

La strategia di Igli Tare per il nuovo Milan

A supportare il lavoro sul campo c’è la nuova struttura dirigenziale guidata da Igli Tare, il Direttore Sportivo albanese ex Lazio, noto per la sua grande competenza internazionale e la capacità di scovare talenti pronti per i grandi palcosceniciTare, insediatosi recentemente nel quadro societario dei sette volte campioni d’Europa, sta lavorando a stretto contatto con l’allenatore per compattare l’ambiente. L’obiettivo del DS è chiaro: garantire a Massimiliano Allegrila serenità necessaria per preparare una partita che è, a tutti gli effetti, l’ultima spiaggia per le speranze di gloria della squadra.

Fermare l’Inter: la missione del Diavolo

Il compito non sarà facile. I rossoneri dovranno superare se stessi per arginare la forza d’urto della capolista. Massimiliano Allegri, con la sua esperienza e il suo cinismo tattico, sta studiando ogni minimo dettaglio per bloccare le fonti di gioco avversarie. In un clima di totale tensione sportiva, il Milan si affida alla “vecchia guardia” e alle intuizioni del suo nuovo condottiero per evitare che il derby si trasformi in una passerella nerazzurra verso lo scudetto.

Secondo la fonte citata, il futuro a breve termine dei rossoneri passa inevitabilmente da questi novanta minuti. Se il Diavolo riuscirà a frenare la corsa dell’Inter, il merito sarà in gran parte della solidità mentale che l’allenatore toscano è riuscito a infondere nel gruppo in pochissimo tempo.

