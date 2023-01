Milan, l’infortunio di Maignan e il possibile rientro: le ultime. La speranza è quello di rivederlo a febbraio, ma il rischio rimane alto

L’arrivo di Vasquez non nasconde l’allarme che c’è dietro all’infortunio di Maignan. Il Milan, come scrive La Gazzetta dello Sport, vuole andare con molta cautela sulla via del recupero.

Per questo motivo, non ci sarà per la Supercoppa italiana contro l’Inter del 18 gennaio. La speranza è quello di poterlo riavere per il 14 febbraio, giorno della sfida Champions contro il Tottenham, ma c’è il rischio che si riveli un azzardo.