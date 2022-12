L’obiettivo del Milan è avere Mike Maignan per il derby di Supercoppa il prossimo 18 gennaio. Intanto c’è da stabilire una gerarchia

Il Milan continua ad attendere il rientro di Mike Maignan. Dopo la doccia fredda del ritiro di Dubai, dove il portiere ha avuto un rallentamento nel recupero dall’infortunio al polpaccio, il nuovo obiettivo è averlo per il 18 gennaio, giorno della gara di Supercoppa contro l’Inter a Riad. Come riporta la Gazzetta dello Sport, decisivi saranno i nuovi controlli previsti per l’Epifania.

Intanto, in sua assenza, si scalda la competizione per il ruolo di secondo. Fin qui Pioli ha sempre riposto la sua fiducia in Tatarusanu, ma l’amichevole contro il Liverpool ha messo in mostro un buon Mirante che potrebbe così insidiare il rumeno. Il prossimo test contro il PSV chiarirà la gerarchia.