Milan, in pensiero per Donnarumma non solo per il contratto, c’è una questione molto più delicata in ballo, analizzata da Corriere della sera: “L’allerta è massima- si legge a pag. 34- tutti i club sono in allarme. Il Milan ha comunicato che Gigio Donnarumma è negativo al tampone, ma già oggi molto probabilmente il portiere rossonero si sottoporrà a un altro controllo, avendo viaggiato al fianco di Bonucci. La situazione di Gigio- prosegue il quotidiano-verrà monitorata costantemente, anche perché il Milan sarà la prima squadra a scendere in campo, domani nell’anticipo delle 12.30”.

CONTRATTO A PARTE- Una situazione che esula dai pensieri contrattuali che vivono in questi giorni tra i campi di allenamento di Milanello. La fase è ancora di stallo nonostante le comunicazioni, sempre aperte ma in attesa di riscontri determinanti.