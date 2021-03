Milan, in arrivo una cifra importante già pronta per essere investita, Gazzetta dello sport fa i conti tra entrate e possibili uscite

Milan, in arrivo una cifra importante già pronta per essere investita, Gazzetta dello sport fa i conti tra entrate e possibili uscite: “In arrivo cento milioni, il futuro inizia da Ibra con Tomori e Vlahovic“. E ancora: “Dai risparmi di gennaio e dal piazzamento in campionato le risorse per rendere la squadra di Pioli competitiva in Europa: il difensore inglese e Zlatan rimarranno e si lavora per il Serbo”.

ENTRATE ED USCITE- Come spiegato dalla rosea, la cifra in arrivo sarà la seguente o potrebbe essere la seguente: 50 milioni di euro dalla Champions, 35 il budget messo a disposizione dalla proprietà e 15 quello risparmiato dal mercato di gennaio. Reinvestimenti: 61,5 milioni di euro nel mercato estivo, 28 il riscatto di Tomori dal Chelsea, 10, 5 rinnovo di Ibrahimovic (stipendio lordo).