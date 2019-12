Mino Raiola influirà, volenti o nolenti, sul futuro del Milan. Ecco il punto sui suoi assistiti: Donnarumma, Romagnoli, Suso e Bonaventura

Non è un segreto che il futuro del Milan, volente o nolente, passerà in maniera obbligata da Mino Raiola. Come evidenziato dall’operazione Ibrahimovic, l’influenza del super-procuratore nelle attuali e future mosse della società rossonera è altissima anche perché con Zlatan diventano 5 i calciatori del Milan sotto la sua procura. Analizziamo, uno ad uno, i possibili scenari che riguarderanno Donnarumma, Bonaventura, Suso e Romagnoli:

Donnarumma: Secondo quanto affermato da Tuttosport, per il portiere rossonero le parti hanno iniziato a dialogare su un possibile rinnovo. La complicazione principale riguarda lo stipendio, stabilito dalla precedente proprietà di 6 milioni a stagione. Per prolungare il contratto del proprio assistito (scadenza 2021) Raiola chiederà anche un ritocco verso l’alto del salario di Gigio.

Bonaventura: È il giocatore più vicino alla scadenza del proprio contratto (2020). Il Milan ha voluto testare le sue condizioni dopo il rientro dall’infortunio e il feedback ricevuto è stato positivo. La sensazione è che la decisione finale spetterà proprio a Jack che a 30 vuole valutare anche altre eventuali destinazioni.

Suso: Non è un mistero che prima di cambiare procuratore lo spagnolo avesse bussato alle porte di Casa Milan per richiedere un adeguamento all’ingaggio attualmente di 3 milioni. La risposta negativa arrivata dai piani alti di via Aldo Rossi l’ha spinto a guardarsi attorno senza tuttavia trovare club seriamente intenzionati a pagare i 35-38 milioni richiesti dal Milan. Ora con Raiola le cose sembrano essere parzialmente cambiate: il Milan ha abbassato le pretese per lui e una cessione, anche a gennaio, non è impensabile.

Romagnoli: A differenza di Suso, il capitano rossonero si è affidato a Mino Raiola più per accrescere il proprio “status” soprattutto per quanto riguarda il suo peso specifico nelle scelte di Roberto Mancini. Il contratto che lo lega al Milan è ancora lungo (2022) e difficilmente verrà ceduto.