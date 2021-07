Milan, il trequartista prima di tutto: si tratta con il Chelsea per un prestito ma rimane comunque il nodo ingaggio sempre alto

Milan, il trequartista prima di tutto: si tratta con il Chelsea per un prestito ma rimane comunque il nodo ingaggio sempre alto. Parliamo di Ziyech, Gazzetta dello sport questa mattina lo pone al primo posto tra le preferenze rossonere: “Caccia aperta al trequartista. Tutte le strade portano a Ziyech”

SERVE TEMPO- “Il marocchino resta in pole ma col Chelsea serve tempo. Vlasic sullo sfondo”. Così la rosea per spiegare che il giocatore vive un momento di isolamento in quel di Londra, Tuchel non gli concede il giusto spazio ma per passare al Milan occorrerebbe rivedere la questione ingaggio. 5 milioni di euro a stagione sono troppi mentre il Chelsea non sembrerebbe disposto a fare sconti.