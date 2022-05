Ribaltone Milan, Il Sole 24 Ore: a un passo la cessione a Redbird

Ribaltone Milan, Sole 24 Ore: a un passo la cessione a Redbird. Clamoroso colpo di scena sul futuro del club

Il Milan sarebbe vicino al cambio di proprietà, ma con una svolta clamorosa.

Secondo indiscrezioni, in base a quanto risulta al Sole 24 Ore, nelle ultime ore il gruppo statunitense Redbird avrebbe fatto ulteriori passi avanti nella sua offerta e avrebbe quasi trovato un accordo con Elliott sulla base di una valutazione di 1,3 miliardi che potrebbe oscillare verso l’alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. Dal fondo Elliott (che dovrebbe restare in società) arriva un no comment, con Investcorp che sarebbe ormai tagliata fuori e la trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore.