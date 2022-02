Milan, il report dell’allenamento: si lavora in direzione Derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha condiviso il report dell’allenamento odierno dei rossoneri.

Squadra a Milanello questa mattina per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati nel Derby contro l’Inter sabato alle ore 18.00.

REPORT

Inizio, come di consueto, in palestra dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare e alcuni lavori sulla forza, eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Al termine squadra in campo – il centrale – dove ha iniziato il lavoro con una serie di sfide due contro due con le porte piccole. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. A seguire, un lavoro tecnico-tattico prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.