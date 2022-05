Milan, il Real Madrid piomba su Leao: offerta da 120 mln. Ecco i dettagli

Offerta da 120 mln di euro del Real Madrid per Rafael Leao: ecco i dettagli

Dopo aver perso Mbappé, che ha rinnovato con il PSG, il Real Madrid ha messo gli occhi su Rafael Leao.

Come riportato dal La Gazzetta dello Sport, in Spagna si parla addirittura di un’offerta da 120 milioni di euro che il club spagnolo è pronto a mettere sul piatto per strappare il portoghese ai rossoneri. Al momento, però, la dirigenza rossonera non intende cederlo, anzi punta a blindarlo con un rinnovo fino al 2026.