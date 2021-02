Milan, il migliore in campo è una sorpresa mai così preziosa come ora, in un momento in cui ci si gioca il futuro senza Bennacer infortunato

Milan, il migliore in campo secondo Tuttosport di questa mattina è Krunic, vale a dire una sorpresa mai così preziosa come ora, in un momento in cui ci si gioca il futuro senza Bennacer infortunato. Tra tante sufficienze risicate spicca un bel voto, quello che non ti aspetti ma che in qualche modo, lo stesso giocatore, aveva preannunciato alla vigilia in conferenza stampa.

VOTO 7- “Il migliore del Milan per continuità. Si inserisce tra le linee e mette in mostra anche tocchi di qualità”. Così il quotidiano piemontese di questa mattina, con un bel voto, tutt’altro che scontato, alla luce non solo del risultato ma di un gioco a tratti in difficoltà.