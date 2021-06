Milan, il desiderio di investire su un giovane porterebbe ad una soluzione della quale si è parlato spesso negli ultimi giorni

LA SOLUZIONE- Come riporta Gazzetta dello sport a pag. 33, la ricerca di nuovi gol non si fermerà qui: la società vorrebbe investire su un giovane bomber, un attaccante da acquistare e valorizzare a San Siro. Una soluzione meno impegnativa di Vlahovic (60 milioni) ma altrettanto interessante porta a Kaio Jorge, brasiliano del Santos, classe 2002, 15 gol in 73 presenze. Il contratto in scadenza il 31 dicembre per metterebbe di evitare spese folli. In merito attenzione al Napoli.