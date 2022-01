Milan, il confronto con l’anno scorso: differenza punti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan sta facendo un percorso di alto livello in campionato, nonostante qualche passo falso. Ma qual è la differenza con la passata stagione?

Il Milan sta facendo un percorso di alto livello in campionato, nonostante qualche passo falso. Ma qual è la differenza con la passata stagione?

Come riporta il club rossonero sul sito ufficiale: «La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto 48 punti in questo campionato, appena uno in meno rispetto alla scorsa stagione dopo lo stesso numero di gare (22).»