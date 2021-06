Milan, il borsino del centrocampo: Bakayoko si avvicina, Kamara no

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: Maldini e Massara stanno valutando diversi profili tra cui quello di Bakayoko in uscita dal Chelsea

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: Maldini e Massara stanno valutando diversi profili tra cui quello di Bakayoko in uscita dal Chelsea dopo essere rientrato dal prestito al Napoli. L’unico ostacolo in questo momento è rappresentato dalla volontà dei blues di incassare qualcosa dalla cessione del centrocampista francese che andrà in scadenza di contratto tra un anno. L’operazione resta viva ma il Milan non sarebbe disposto a mettere sul tavolo più di 5-6 milioni di euro.

Più impervia la strada che porta a Boubacar Kamara, mediano di proprietà dell’Olympique Marsiglia, valutato 20 milioni dal club transalpino.