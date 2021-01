Milan, il 2021 partirà con il Benevento e con Inzaghi: obiettivo vittoria

Milan, domenica c’è Inzaghi, dopo Simone tocca a Filippo, sarà un incontro speciale ma durante la gara il solo obiettivo vittoria

Milan, chiuso l’anno contro Simone Inzaghi, si ricomincerà da quel di Benevento contro Filippo, squadra sicuramente da temere e studiare. L’anno solare 2020 è andato in archivio con la vittoria in extremis contro Simone, incredulo a fine partita per via della prestazione a suo dire migliore di quella rossonera. Il 2021 si aprirà con un altro Inzaghi, molto più vicino ai colori rossoneri. Pippo sta facendo molto bene, lui, l’anno l’ha chiuso addirittura con una vittoria ad Udine ed ora lo aspetta un Natale sereno e rilassato.

CI SIAMO- L’appuntamento con Pippo Inzaghi è fissato per domenica, prima gara dell’anno, di solito la più difficile per chi ha tutto da perdere come il Milan in questo caso. Il Benevento è una squadra ben organizzata, gestita bene e senza troppe pressioni di classifica. 18 punti fino ad ora, niente male per una neo promossa che comunque lo scorso anno in Serie B aveva già fatto vedere di essere di un altro livello, stravincendo il campionato.

INFORTUNI- Il Milan si presenterà al cospetto di Inzaghi senza Ibra e Bennacer, probabilmente con Kjaer e sicuramente con Saelemakers titolare, al posto di Castillejo infortunato anche lui. Theo Hernadez sarà fuori per squalifica e rientrerà contro la Juve, presente invece Kessie dopo la squalifica scontata contro la Lazio.